- Mai multe persoane, intre care cinci copii, sunt ranite dupa ce camionul in care erau a fost lovit de o mașina in județul Hunedoara. In camion se aflau doi adulți și cinci copii. Se pare ca cei implicați nu sunt grav raniți, fiind conștienți, insa starea lor va fi evaluata de personalul medical. ISU…

- Un autoturism a luat foc in timpul deplasarii, șoferul reușind sa traga pe dreapta și sa se salveze. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Pecica. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu un echipaj de stingere cu apa și spuma și patru pompieri in orașul Pecica, pentru lichidarea unui…

- Un baietel in varsta de numai 2 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost acrosat de o masina pe drumul judetean 709, in localitatea bihoreana Batar. The post Atenție la copii! Copil de 2 ani, lovit de o masina in vestul țarii. Micuțul a iesit in fuga pe sosea appeared first on Renasterea banateana .

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Cinci persoane, intre care doi minori, au fost raniți, astazi, pe DN 74, in comuna Crișcior, județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit ISU Hunedoara, doua mașini au intrat in coliziune pe DN 74, in zona localitații Crișcior. In mașinile implicate in accident erau cinci persoane.…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi in zona localitații aradene Cruceni. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat de pe breteaua de coborare de pe autostrada A1. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Arad și un echipaj SMURD,…

- Caz șocant in județul Hunedoara. Doi copii sunt acuzați ca au aruncat un caine de pe acoperișul unui bloc. Localnicii din Vulcan au sunat, sambata dupa-amiaza, la 112 pentru a reclama ca niste copii au aruncat un caine de pe acoperisul unui bloc, cu 10 etaje. The post Caz șocant, in vestul țarii.…