- UPDATE In urma accidentului au rezultat 5 victime 2 adulti si 3 minori , constiente, cooperante, neincarcerate. In urma evaluarii medicale, toate cele 5 persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale suplimentare.Un accident rutier in care au fost implicate un autocamion…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57B, intre localitațile carașene Prigor și Borlovenii Noi, unde o mașina a intrat in coliziune cu un scuter. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța SMURD din cadrul Garzii de Intervenție Bozovici, un elicopter SMURD și echipaje de poliție.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada Șiriei din Arad. Doua persoane au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. „In urma accidentului au rezultat doua victime conștiente cooperante, neincarcerate. Echipajul SMURD Terapie Intensiva Mobila le-a acordat acestora primul…

- Grav accident de circulatie pe DN 66, intre Hateg si Calan, in judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat si o femeie, soferii implicati in accident, au necesitat ingrijiri medicale si au fost apoi transportati la spital. La fata locului au intervenit pompierii Punctului…

- Accident intre doua autocamioane, in localitatea Vinga, din județul Arad. In sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD. O persoana a ramas incarcerata, iar alte doua au fost transportate de urgența la spital.

- Grav accident de circulatie in aceasta dupa amiaza pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara. Un sofer in varsta a pierdut controlul masinii si a intrat in coliziune cu un automobil parcat, pe care l-a proiectat intr-o alta masina de asemenea parcata. In urma impactului barbatul…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…