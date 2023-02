Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar sofer, a provocat un accident grav, la Belint. Incidentul s-a petrecut pe DN6. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. Martorii sustin ca soferul vinovat de producerea accidentului ar fi adormit la volan. “Un barbat, in varsta de 22 de ani, a condus o camioneta pe DN6, in localitatea…

- Luni seara, dupa ora 18, la ieșire din Reșița spre Caransebeș, pe DN 58, km 35+900 m, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și vatamarea corporala a altor 3 persoane. Din primele cercetari s-a stabilit ca pe un sector de drum fara iluminat public stradal, un pieton in varsta…

- Un tanar de 18 ani a fost agresat pe o strada din Timisoara, cu un cutit, de un barbat de 23 de ani, iar conflictul dintre cei doi a izbucnit din cauza unei fete. Victima a ajuns la spital cu plagi la nivelul spatelui, iar agresorul a fost arestat preventiv, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Mai bine de o ora traficul pe DN 74 , in zona Brad-Buceș a fost blocat pe ambele sensuri, din cauza unui accident mortal care a avut loc in aceasta dupa-masa, in jurul orei 17:00 pe raza localitații Zdrapți, din comuna Crișcior. Un biciclist a fost aruncat la pamant de un șofer, in varsta de 23 de…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 58B, la ieșirea din Reșița spre localitatea carașeana Moniom. In urma ciocnirii dintre doua autoturisme au rezultat doua victime, una dintre acestea avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. La fața locului au intervenit…

- Un accident mortal s-a produs azi-noapte, langa Sibiu, Romania. O fata in varsta de 19 ani și un tanar in varsta de 22 ani au decedat. Doi pasageri se afla in stare grava la spital, transmite Sibiu Independent . O mașina a intrat cu viteza in remorca unui autocamion. Potrivit sursei citate, in autoturism…

- GRABIȚI… Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, vineri dimineața, pe raza comunei Valeni. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in cele doua mașini se aflau patru persoane, dintre care doar una a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe Calea Aradului din Timișoara. „Un barbat, in varsta de 46 de ani, aflat la volanul unui microbuz, in care se aflau noua persoane, a ieșit de pe Aleea Agronomiei pe Calea Aradului și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un…