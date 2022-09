Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc astazi, pe DN1C, in apropierea localitații Jucu de Mijloc. La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, doua ambulanțe, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit cinci autoturisme avariate și ocupanții…

- Un accident grav a avut loc astazi, intre cinci mașini, pe DN 1C in apropierea localitații Jucu de Mijloc, in urma acestuia, trei persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Vineri, pompierii au intervenit la un accident rutier produs in Jucu de Mijloc. La fața locului au fost dislocate…

- Nicio zi fara probleme in reteaua de apa a orasului. Astazi, compania de apa a anuntat lucrari pentru remedierea unor avarii, pe strazile Baba Dochia, Calea Lugojului, Tristan Tzara, din Timisoara, precum și in Moșnița Noua, Remetea Mare și Jimbolia (zona Locul Targului). De asemenea, in Recaș, Izvin,…

- Pe langa interventiile programate, anuntate de Aquatim, timisorenii si timisenii se confrunta si azi cu intreruperea apei din cauza unor avarii. Astfel, consumatorii de pe Aleea F. C. Ripensia, strazile Surorile Martir Caceu, Baba Dochia, Lunei, Intrarea Doinei, Comanești si Iepurelui, din Timisoara,…

- Joi, 14 iulie, pe drumul comunal DC 66, in localitatea Stanciova, o femeie in varsta de 69 de ani a patrauns pe sensul opus din mers și a intrat in coliziune cu o mașina condusa de o tanara de 24 de ani. In urma impactului, ambele conducatoare auto au fost ranite, iar soferita de 69 de ani a ramas incarcerata.…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 6 (E 70), la intersecția cu DJ 608, in apropierea localitații carașene Teregova. In coliziune au fost implicate un tir și doua autoturisme, iar o persoana a ramas incarcerata. In total, in accident au fost implicate cinci persoane (patru adulți și…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 57, pe clisura Dunarii, in zona localitații carașene Pojejena, unde un microbuz s-a rasturnat in afara șoselei. In autovehicul se aflau opt persoane, patru adulți și patru minori. La fața locului s-au deplasat de urgența doua ambulanțe din cadrul Serviciului…