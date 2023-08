Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri seara, pe strada Episcop Dr. Ioan Balan, din Lugoj. Un autoturism a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism, care circula regulamentar, din sens opus. „Un barbat in varsta de 27 de ani a condus un autoturism…

- Cinci persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii intre o ambulanta care transporta un pacient, un TIR si un autoturism, la Targu-Neamt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit sursei citate, in ambulanta se aflau 4 persoane, in TIR erau doua persoane iar in autoturism,…

- Cinci persoane au fost ranite astazi intr-un accident produs in localitatea Baișești din Romania. Potrivit anchetei polițiștilor, un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism de model Mercedes Benz, a ajuns intr-o succesiune de doua curbe, sector prevazut cu marcaj continuu,…

- O fetita de opt ani a fost ucisa si alte 16 persoane au fost ranite, intre care unele grav, dupa ce o masina a intrat in plin in curtea scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei.

- CARAȘ-SEVERIN – Dupa-amiaza s-a incheiat cu un cod portocaliu de scurgeri importante de pe versanți, torenți, paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri rapide de debite și niveluri cu posibile depașiri ale cotelor de inundație, fiind afectat, in…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…https://www.bzi.ro/accident-rutier-la-scanteia-un-pieton-a-fost-acrosat-de-un-autoturism-4734936…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, pe DN 6, in zona localitatii Valisoara din judetul Caras-Severin, iar sase persoane au fost ranite, intre care trei minori. La locul accidentului a intervenit elicopterul SMURD. "Astazi, in jurul orei 15.00, pe DN 6, km 440, in afara localitatii Bucosnita, s-a…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informații, un autoturism a intra in doua mașini parcate pe bulevardul Primaverii. UPDATE: S-a acordat asistența medicala inca la o victima, in total vor fi transportate la spital 4 persoane…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-iasi-trei-persoane-au-fost-ranite-dupa-ce-un-autoturism-a-intrat-in-doua-masini-parcate-4714568…