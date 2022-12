Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta seara, pe DN 68 A, intre localitațile Coșava și Coșevița, din județul Timiș. Un barbat, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DN 68 A, dinspre municipiul Deva inspre orașul Faget, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina, printr-un apel la 112 efectuat puțin inainte de miezul zilei, la un accident rutier produs in Lugoj. In coliziune au fost implicate o mașina și o duba aflate in tranzit, dar și o mașina parcata la marginea drumului. „La fața locului s-au deplasat…