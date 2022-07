Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de intervenție au fost solicitate de urgența astazi, puțin dupa ora 10:00, la un accident petrecut pe DC 66, in zona localitații timișene Stanciova. La fața locului s-au deplasat de urgența șapte pompieri cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD. De…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 6 (E 70), la intersecția cu DJ 608, in apropierea localitații carașene Teregova. In coliziune au fost implicate un tir și doua autoturisme, iar o persoana a ramas incarcerata. In total, in accident au fost implicate cinci persoane (patru adulți și…

- Doua microbuze inmatriculate in Romania au fost implicate in accidente grave, duminica și luni. Primul microbuz a fost implicat intr-un accident in Ungaria, unde doua persoane au murit, iar alte opt au fost grav ranite. Conform autoritaților din țara vecina, șoferul microbuzului a murit, iar șapte dintre…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Ciucea spre Cluj-Napoca. ”Apelul de urgența a fost primit in jurul orei 7:10, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala și un echipaj SMURD. In sprijin…

- Un accident ingrozitor a avut loc in aceasta dimineața, in judetul Bihor, pe DN 1E 60, intre localitatile Grosi si Auseu, rezultand șapte victime, respectiv patru adulți și trei copii. Din cauza impactului violent, una dintre persoane a intrat in stop cardio-respirator, iar dupa incercarile eșuate de…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc luni dimineața pe drumul național 1F, pe raza localitații salajene Hereclean. ”Pompierii zalauani au fost solicitați sa intervina la un accident rutier DN1F, in localitatea Hereclean. Au fost implicate 2 autoturisme, s-a…

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Arad au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, in jurul orei 21:40, pentru gestionarea unei situații de urgența generata de producerea unui accident rutier. Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in orașul aradean Ineu. „La locul evenimentului…

- O femeie și un copil au murit, luni seara, intr-un accident produs pe o șosea din județul Bihor. Alte doua victime, o femeie și un copil de 10 ani, au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, pe DJ 764, in localitatea Budureasa,…