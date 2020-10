Stiri pe aceeasi tema

- O mașina s-a rasturnat in afara drumului, in aceasta seara, la Teremia Mare. Trei persoane, aflate in autoturism, au primit ingrijiri medicale la fața locului. Doua dintre victime au fost transportate la spital. Un automobil s-a rasturnat in aceasta seara, la Teremia Mare, in afara parții carosabile.…

- Echipajele de urgența au fost solicitate astazi, puțin dupa miezul zilei, sa intervina la locul unui accident produs pe DN 6, in zona localitații Slatina Timiș din județul Caraș-Severin. O mașina din Arad, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat in afara șoselei „Doua echipaje de pompieri militari…

- Doua persoane au ajuns la spital, luni, 24 august, dupa ce s-au rasturnat cu o masina pe un camp. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.10, in localitatea Tarpesti, comuna Petricani. “Ca urmare a unui apel la 112, din jurul orei 09:14, pompierii au fost solicitați sa intervina la un accident rutier…

- Conform Poliției Valcea, un tanar de 29 de ani din Calimanești a anunțat sambata seara ca a facut un accident in zona Mocirle de langa Varful Cozia și ca cei trei copii pe care ii avea in mașina s-ar fi lovit. Citește și: Accident grav cu un microbuz plin cu turisti. Cinci oameni au fost raniti…

- Un barbat din Jina, in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un automobil pe raza pe raza localitații Carpiniș, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 22.20. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii…

- Un barbat de 43 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe DN 56, in zona padurii Radovan, ar fi incercat sa evite un porc mistreț. El a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Persoanele din autoturism au refuzat transportul la spital In urma accidentului au…

- O mașina s-a rasturnat in afara drumului. Șoferul acesteia a incercat sa evite coliziunea cu un autocamion. Articolul Accident in Beclean. O mașina s-a rasturnat, iar doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Doua persoane au ajuns la spital noaptea trecuta, dupa ce o mașina a intrat intr-o caruța in comuna gorjeana Turcinești. Astfel, un tanar, de 26 de ani, din comuna Schela, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 664 Turcinești, din direcția Targu Jiu catre Turcinești, ar fi acroșat un atelaj cu tracțiune…