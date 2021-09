Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav in care au fost implicate o duba și un TIR a avut loc vineri dupa-amiaza in județul Suceava. In urma impactului, duba a fost rupta in doua, iar un pasager a fost dus la spital, informeaza Digi24 . Potrivit ISU Suceava, accidentul a avut loc pe raza localitații Dragușeni. In urma impactului…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri, la Iasi, ca este nemultumit de ceea ce se intampla in privinta autostrazii A8, adaugand ca se va lega cu lanturile, daca nu incepe constructia de autostrazi in Moldova. El a facut aceste declaratii in cadrul sedintei Consiliului Director…

- Un barbat in varsta de 41 ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe drumul national DN 17B, in localitatea Poiana Teiului din judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, soferul a anuntat ca pietonul era intins pe carosabil, informeaza Agerpres . „Evenimentul a fost anuntat prin…

- Furtunile care au „maturat” zone întinse din regiunea Moldovei, în cursul dupa-amiezii de ieri și a nopții au cauzat întreruperea energiei la aproximativ 18.000 de consumatori, spune Delgaz Grid, într-un comunicat de presa. S-a reușit restabilirea alimentarii cu energie…

- Lupta pentru conducerea PNL a inceput prin alegerea sefilor judeteni. Liberalii din Suceava l-au reales pe Gheorghe Flutur, lider influent din Moldova care a garantat ca delegatii sai il vor vota pe Florin Citu la Congres. La Sectorul 1 a castigat Sebastian Burduja, un lider rezervat in declaratii de…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, noi avertizari Cod rosu, Cod portocaliu si Cod galben de inundatii, pe unele rauri din Moldova si Transilvania, valabile in urmatoarele ore, arata Agerpres. Potrivit hidrologilor, pana la ora 24:00, va fi in…

- Atelierul Național de Folclor, ediția a II-a, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Culturii, a reunit recent, la Suceava, in Muzeul Satului Bucovinean, artiști din cinci zone folclorice: Bucovina, Moldova, Basarabia, Oltenia și Maramureș.In cadrul evenimentului, au fost anunțate ...