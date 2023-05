Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

- Un copil in varsta de 3 ani a murit, iar un alt copil si un adult au fost transportati in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de un autotren pe o trecere de pietoni din localitatea Letcani, a informat ISU Iași.„Un TIR a lovit doi minori la trecerea de pietoni. Sunt trei victime: un adult si…

- O mașina a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat la ieșirea din Mediaș. In urma impactului un copil și un barbat au ajuns la spital.Accidentul s-a produs pe DN14 la ieșirea din Mediaș spre localitatea Blajel. Echipele de intervenție au gasit la fața locului o mașina rasturnata in care calatoreau patru…

- Un nou accident grav de circulație a avut loc ieri seara in județul Caraș-Severin. Doua mașini au fost implicate in incidentul din Oțelu Roșu, care a dus la ranirea a trei persoane, doi adulți și un minor. Accidentul s-a produs pe strada Hațegului din Oțelu Roșu. SVSU Oțelu Rosu și Ambulanța SMURD Caransebeș…