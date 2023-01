Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident accident rutier produs miercuri, pe DN 29 (E85), pe raza localitatii Dumbraveni, a informat ISU Suceava. Sursa citata a precizat ca este vorba despre o coliziune frontala intre doua autoturisme din care au rezultat trei victime, doua dintre acestea…

- Un tanar in varsta de 21 ani a fost grav ranit, vineri, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod in localitatea Sagna, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.La locul solicitarii au intervenit pompierii Detasamentului Roman si o ambulanta…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 58B, la ieșirea din Reșița spre localitatea carașeana Moniom. In urma ciocnirii dintre doua autoturisme au rezultat doua victime, una dintre acestea avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral. La fața locului au intervenit…

- Intervenție de urgența pe DN 58, pe raza localitatii Brebu, din judetul Caras-Severin. Un autocamion fara incarcatura sau marfa a luat foc. Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Reșița au intervenit de urgenta in urma apelului la 112. Din fericire nu sunt victime. Potrivit șoferului, incendiul a…

- Doua persoane au fost ranite duminica intr-un accident care a avut loc pe DN 2, in zona localitatii bacauane Bogdan Voda. In accident au fost implicate trei vehicule – un microbuz, un TIR si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, citat de Agerpres. Cele doua…

- UPDATE – Cinci persoane, patru femei si un barbat, au fost ranite in urma accidentului rutier de pe E85, la intrarea in localitatea Garoafa, intre care o femeie de 76 de ani, care a decedat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La intrare in Garoafa, pe Drumul National 2 E85,…

- Cei doi locuiau intr-o baraca in satul Ciucani, judetul Harghita, iar incendiul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. ISU Harghita a precizat ca baraca a ars in totalitate, iar copilul de 10 ani si tatal sau, care prezentau…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara- Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat, in aceasta dimineața, trei perchezitii domiciliare, in localitatea Fadimac (comuna Balinț), din județul Timis,…