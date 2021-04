Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost accidentat in Piața Garii, din Cluj-Napoca. Incidentul s-a produs in jurul orei 17.45.Din primele date, conducatorul unui autoturism, care circula in Piața Garii, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa regulamentar de un tanar in varsta de 22…

- Duminica, 18 aprilie, in jurul orelor 15.35, in timp ce conducea autoturismul pe strada Francei din municipiul Radauți, un barbat de 49 de ani din orasul Milisauti a intrat in coliziune cu motocicleta condusa regulamentar pe strada Calea Bucovinei de un barbat de 23 de ani din comuna Sucevita. Din accident…

- Un tanar de 26 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost acrosata de un autoturism. Din primele date, se pare ca de vina ar fi soferul autoturismului, un barbat de 49 de ani.

- Un apel la 112 a alertat echipajele de urgența in localitatea timișeana Carani, puțin inainte de ora 14.00, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de o casa. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare,…

- ISU Timiș – ora 13:47. Echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina la un accident rutier – un autoturism intrat intr-o casa in localitatea Carani. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un container multirisc,…

- Un accident de circulație s-a produs astazi pe Drumul Național 581, care leaga Reșița de Oravița. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme au rezultat trei victime, dintre care una a ramas incarcerata in mașina. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala…

- Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma…

- Un adolescent a ajuns la spital, marți seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism pe un bulevard din municipiul Bistrița. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, echipajul de terapie intensiva mobila SMURD a intervenit la un accident rutier – pieton accidentat de masina – municipiul Bistrița, bulevardul…