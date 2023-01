Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, accidentul s-a produs pe DN 1B, in zona localitatii Merei.„Din primele date de la fata locului este vorba despre o coliziune intre sase autoturisme care se deplasau pe sensul de mers Buzau catre Ploiesti, conduse de soferi cu varste cuprinse intre 30 si 65 de ani”, au precizat…

- Un șofer bulgar a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Caraș-Severin in urma accidentului produs in noaptea de sambata spre duminica și soldat cu moartea a doua femei. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului.

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, duminica, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. Centrul Infotrafic anunta ca, pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 44, in zona localitatii Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei…

- Carambol la ieșirea din Brașov pe DN1 spre Predeal, in care au fost implicate 15 mașini, printre care și o ambulanța, in condiții de polei. Nu sunt persoane ranite, potrivit primelor informații. Incidentul a avut loc in jurul orei 9.00. La fața locului se afla mai multe echipaje de pompieri, care acorda…

- Trei persoane, intre care un copil de un an, au fost ranite grav, duminica, la Fagaras, in judetul Brasov, intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. Printre raniti este si un copil de un an si trei luni, care a fost dus la spital de tatal sau pana la sosirea salvatorilor,…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina, printr-un apel la 112 efectuat puțin inainte de miezul zilei, la un accident rutier produs in Lugoj. In coliziune au fost implicate o mașina și o duba aflate in tranzit, dar și o mașina parcata la marginea drumului. „La fața locului s-au deplasat…

- Un accident in care au fost implicate cinci mașini s-a petrecut in aceasta dimineața, pe autostrada A10 Sebeș – Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea. „Accidentul dintre cele cinci autovehicule s-a produs cel mai probabil din cauza nepastrarii distanței de siguranța. Doi conducatori auto…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Conform ISU Hunedoara, in coliziune au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, iar cinci persoane au fost ranite. „Echipajele operative din cadrul Detașamentului Deva cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala…