Accident pe Lucian Blaga (foto)

- Un grav accidet rutier a avut loc in aceasta seara in jurul orei 18:20 pe bulevardul Lucian Blaga din municipiu intre 4 autoturisme. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea unei persoane aflata pe bancheta din spate a unuia dintre autoturisme. Este vorba de o femeie insarcinata in 17 saptamani.…

- Un drum comunal din județul Timiș pare a fi blestemat. Dupa ce, luni, autobuzul care transporta elevi la școala a ieșit in decor, astazi, o alta cursa care efectua același traseu a ajuns in șanț. In autobuz se aflau 50 de copii care mergeau la școala.

- O tanara a fost ranita intr-un accident rutier petrecut la Bucerdea Vinoasa. Șoferița a ajuns cu mașina intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 15.00, o femeie de 34 de ani, din localitatea Bucerdea Vinoasa, in timp conducea un autoturism pe DC 195, pe raza localitații Bucerdea…

- Un accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 18.20, pe strada Moților din Aiud. Potrivit primelor informații oferite de ISU Alba, 2 persoane sunt incarcerate intre fiarele unei mașini care a intrat intr-un stalp de electricitate. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, cele doua persoane sunt…

- Un barbat de 53 de ani din Bolbosi si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit cu bicicleta de un copac de pe marginea drumului. Constantin Ciobotea a murit duminica seara, in timp ce cobora o panta din satul Ohaba. Trupul sau neinsufletit a fost descoperit...

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO. ACCIDENT in apropiere de ieșirea de la Kaufland spre Micești. Coliziune frontala intre un BMW și un Ford FOTO-VIDEO. ACCIDENT in apropiere de ieșirea de la Kaufland spre Micești. Coliziune frontala intre un BMW și un Ford Un accident rutier s-a produs astazi, in jurul orei…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in statiunea Mamaia, in zona hotelului Infinity.In urma impactului, au rezultat doua victime. ...

- Primavera East Holding SRL, controlata de asociatul unic Paulina Stanila, continua demersurile pentru ridicarea unui bloc de opt etaje pe soseaua Mangaliei nr. 80 80A, in vecinatatea fostului complex comercial Billa, fostului Carrefour, aczualul Supeco. Astfel, societatea Primavera East Holding SRL…