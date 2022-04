Accident pe Frunzișului, trei răniți Un accident rutier s-a produs, sambata dupa-masa, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Un autoturism cu trei tineri la bord s-a rasturnat. S-a intamplat asta dupa ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, multiple viraje și carosabil umed. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Apelul de urgența a fost primit la ora 16:46, iar pompierii au gasit la fața locului un autoturism rasturnat și trei persoane care au ieșit singure afara. Trei barbați, doi de 22 și 21 de ani, au fost transportați la spital.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

