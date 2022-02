Accident pe Dura. Traficul blocat

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva minute, in zona Meda din Baia Mare a avut loc un accident de circulație. In aceste momente, au intervenit organele poliției. Din primele informații nu exista victime. Traficul insa se desfașara in condiții de iarna, majoritatea arterelor din oraș fiind acoperite cu un strat de…

- Stratul de zapada la statia meteo Iezer din Muntii Rodnei a ajuns la 55 de cm, in urma ninsorilor cazute in ultimele ore, a informat, luni, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres. "Stratul de zapada masura pana la 55 cm la statia meteo Iezer, 43 cm in Pasul Gutai…

- In urma cu puțin timp, pe DN 18 B, in Copalnic Manastur, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, intrand intr-un șanț. Traficul este aglomerat și in aceste momente se intervine pentru repunerea autoturismului pe carosabil. Din fericire, nu au existat victime, insa astazi, intre Cernești…

- Traficul rutier este blocat pe DN1C, din cauza unui carambol produs azi intre trei masini la Lapusel. Totul vine dupa ce ieri au murit 2 persoane in accidente pe șoselele din Maramureș. Tot ieri, in Satulung, traficul a fost blocat in urma unui impact intre un camion și un autoturism. Source

- Inainte de Craciun, cand tot mai mulți oameni cu suflet iși ajuta semenii, unii voluntari s-au gandit și la necuvantatoare. Au adunat peste doua tone de mancare, dar și paturi, jucarii și alte obiecte, și au poposit la adaposturi de caini și pisici din județele Cluj și Maramureș. Acțiunea lor va continua…

- Informatii de ultima ora transmise de reprezentantii ISU Maramures. O tanara de 18 ani a cazut de la etajul 8 al unui bloc de pe Bd. Traian din Baia Mare. La fata locului se afla echipaje de pompieri, SMURD, politia. ACTUALIZARE – IPJ MARAMURES In aceasta seara la ora 18.51, polițiștii baimareni au…

- Sensul de mers Sighisoara – Targu Mures este blocat The post Un autotren incarcat cu sfecla s-a rasturnat in Sighisoara! Traficul este blocat (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Un autotren incarcat cu sfecla s-a rasturnat in Sighisoara! Traficul este blocat (FOTO) Credit…

- Accident rutier azi in Baia Mare. pe bd. Independenței, langa Dacia Service. Din cauza unei manevre gresite, un autoturism a parasit carosabilul si a ajuns in gard. Potrivit primelor informatii, a rezultat o victima incarcerata. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, SMURD, descarcerare.…