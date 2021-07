Accident pe Dunăre. Tânăr de 21 de ani, dat dispărut după ce barca în care se afla s-a răsturnat. Barcagiul era băut Un tanar de 21 de ani este cautat la aceasta ora dupa ce barca in care se afla și care era condusa de un barcagiu beat s-a rasturnat. In barca erau mai mulți oameni decat permitea ambarcațiunea. Barca ar avea doar patru locuri, dar in momentul rasturnarii in Dunare, in ea se aflau 9 […] The post Accident pe Dunare. Tanar de 21 de ani, dat disparut dupa ce barca in care se afla s-a rasturnat. Barcagiul era baut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

