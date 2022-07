Stiri pe aceeasi tema

- Un vapor ucrainean care se afla ancorat in zona Chilia Noua (Ucraina), a inceput, la un moment dat, din motive inca necunoscute, sa pluteasca in deriva si a ajuns pe malul romanesc, in zona Chilia Veche unde a lovit pontonul unei pensiuni si a avariat cel putin o ambarcatiune. A intervenit un remorcher…

- O nava ucraineana a lovit un ponton al Poliției de Frontiera din Chilia, a intrat apoi intr-o pensiune și a eșuat. Potrivit Poliției de Frontiera, este vorba despre o nava comerciala care venea din Ucraina. O alta informație, neconfirmata oficial, este ca vasul ar fi efectuat o manevra greșita. Ar…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A2 București – Constanța din cauza unui accident care s-a produs in județul Calarași. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 71, in zona localitații Dor Marunt, județul…

- O racheta ruseasca a lovit joi un petrolier aflat in deriva in Marea Neagra de peste patru luni, la bordul caruia se afla o cantitate necunoscuta de motorina, a informat joi agentia de presa Interfax-Ukraina, citand armata ucraineana, care sustine ca petrolierul reprezinta o

- Un accident grav a avut loc, sambata, 11 iunie, pe Șoseaua de Centura a Capitalei. In urma coliziunii frontale intre un autoturism si un autocamion, un barbat și-a pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in Jilava, Ilfov, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Se pare ca unul dintre șoferi…

- O rețea de trafic de migranți condusa de un roman de 28 de ani ar fi dus ilegal in vestul Europei peste 36.000 de sirieni, irakieni sau indieni, reușind sa adune caștiguri record, de peste 150 de milioane de euro, conform Poliției Romane de Frontiera. Autoritațile au anunțat, vineri, ca politisti de…

- Suspectul identificat de polițiștii romani și britanici are 23 de ani, este stabilit cu familia in Marea Britanie și nu are loc de munca, potrivit surselor Libertatea. Mai multe site-uri romanești au fost vizate in ultimele zile de atacuri cibernetice de tip DDoS revendicate de gruparea rusa de hackeri…