Accident pe Dunăre! O femeie este dată dispărută O femeie a fost data disparuta iar o alta a fost ranita la cap, dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat joi seara pe Dunare, in apropiere de localitatea Crisan. Cele doua femei, cu varste de 36 de ani si 43 de ani, erau intr-o barca alaturi de un barbat, in varsta de […] The post Accident pe Dunare! O femeie este data disparuta appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- O femeie in varsta de 36 de ani este cautata de pompieri pe Dunare, dupa ce, in urma unui accident naval, a cazut in apele fluviului. In acelasi incident, alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

