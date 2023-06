Stiri pe aceeasi tema

- Un vas al Poliției romane de Frontiera a fost scufundat de o barja din Ucraina pe brațul Chilia. Polițiștii romani spun ca barja ucraineana a intrat in plin in ambarcațiunea Poliției și a lovit apoi un ponton al Garzii de Coasta, dar și un ponton de pasageri. Impactul a fost atat de puternic, incat…

- O ambarcatiune a Politiei de Frontiera a fost avariata de o barja din Ucraina, in zona Chilia, iar un politist de frontiera care se afla pe ponton a fost ranit usor. Cazul este cercetat de Capitania Tulcea, scrie News.ro.Purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta, Andrei Ene, a declarat miercuri, pentru…

- 47 de migranți aflați pe o barca de lemn au fost depistați vineri, 26 mai, de polițiștii de frontiera pe Marea Neagra, in dreptul localitatii Vama Veche. Autoritațile au desfașurat o misiune de salvare, intrucat nava era supraaglomerata, iar la bordul acesteia s-au aflat și copii, potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in urma unei informații venite de la o nava comerciala, au descoperit pe Marea Neagra, la 7 mile marine est de localitatea Sulina, o mina marina, care s-a retras in apele teritoriale ale Ucrainei. Incidentul a avut loc in data de 15.05.2023, cand…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, un cetatean georgian care a prezentat pentru control un permis de conducere fals.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 27.03.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului…