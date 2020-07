Accident pe drumul dintre Dej și Jibou. O femeie, transportată la spital Un accident rutier s-a produs vineri seara pe DJ108 B, în localitatea Oșorhel. Din primele date, vinovat este un șofer de 62 de ani care a patruns pe sens opus. &"Un conducator auto de 62 de ani, din localitatea Bistrița-Nasaud, care se deplasa dinspre Dej spre localitatea Jibou, pe fondul unor preocupari de natura a-i distrage atentia, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism care se deplasa pe sensul opus, condus de o femeie în vârsta de 50 de ani, din municipiul Dej. Din primele date, in urma evenimentului, conducatoarea auto a fost ranita.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

