- Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15:40, pe drumul național DN 75, pe raza localitații Baia de Arieș. Potrivit IPJ Alba, o conducatoare a unei motociclete a intrat cu aceasta intr-un parapet. In urma evenimentului rutier, conducatoarea a fost ranita. Revenim cu detalii.…

- Un accident rutier grav a avut loc marți noaptea, in jurul orei 23.20 in localitatea Petelei, comuna Poiana Vadului. Din primele informații ar fi vorba despre o persoana incarcerata, dupa ce un tractor s-a rasturnat in vale. Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Campeni intervine cu o autospeciala cu…

- Ziarul Unirea ITM Alba: Persoana aflata in șomaj tehnic, depistata la munca. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori in urma controalelor din perioada 13 – 18.07.2020 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a…

- Ziarul Unirea FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier in județul Cluj. O persoana a fost ranita dupa coliziunea unei mașini cu o autoutilitara O femeie a primit ingrijiri medicale, dupa un accident rutier care a avut loc in județul Cluj. In coliziune a fost implicata o autoutilitara cu…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni dimineața pe centura Valcele-Apahida in județul Cluj, in care a fost implicata o autoutilitara inmatriculata in Alba. Potrivit ISU Cluj, la locul accidentului echipajele de intervenție au gasit o autoutilitara și un autoturism avariate, iar…

- Un accident de circulație s-a produs vineri, in jurul orei 12:00, la intrarea in comuna Ciugud. O persoana a fost ranita dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe Drumul Drambarului, in zona fostului targ de animale. Este vorba despre o Skoda Fabia și un VW Passat. Potrivit primelor informații, o persoana…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- Un camion s-a rasturnat in afara parții carosabile, o persoana fiind ranita cel mai probabil ușor, au transmis reprezentanții IJP Alba. Accidentul s-a produs marți, in jurul orei, pe drumul județean 107, intre Hapria și Straja. Știre in actualizare Citește Camion rasturnat intre Hapria și Straja. O…