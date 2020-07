Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 14 iulie 2020, in jurul orei 06,30, polițiștii din Zlatna au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe DN 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat un barbat de 44 de ani, din Poiana Ampoiului, in timp ce circula cu o…

- Ziarul Unirea Accident rutier in Poiana Ampoiului: O caruța a fost acroșata de un autoturism la intrarea pe un drum principal. Caruțașul a ajuns la spital Polițiștii din Zlatna au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza localitații Poiana Ampoiului. Un barbat din Poiana Ampoiului,…

- Accident cumplit, petrecut sambata dimineata pe DM2A, in satul Misleanu, din judetul Ialomita. Soferul unui autoturism a murit la scurt timp dupa ce masina pe care o conducea a izbit violent un autocamion. In urma impactului, o femeiea, pasagera in autoturism, a suferit multilple traumatisme.

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar o a treia a fost ranita usor, in urma unui accident de circulatie care a avut loc marti pe DN 6, in afara localitatii Cornea, din judetul Caras-Severin, dupa ce un sofer de 61 de ani, care a condus cu viteza, a derapat pe carosabilul umed si a intrat pe contrasens,…

- Sambata, in jurul orei 11.00, pe DN1, pe raza comunei Banești, a avut loc un accident de circulație ceva mai puțin obișnuit. Un autoturism era tras pe partea dreapta a sensului de mers Ploiești - Campina, iar un barbat schimba un cauciuc al mașinii, dupa ce avusese pana.

- Politistii din Zlatna l-au identificat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Blandiana, ca persoana banuita de comiterea unui furt. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in la inceputul lunii mai 2020, ar fi sustras de pe un teren din localitatea Galați, proprietatea unui barbat de 72 de ani, mai…

- In prima zi de relaxare a restricțiilor de circulație, un tanar de 29 de ani a baut și a provocat un accident mortal. „La data de 15 mai, in jurul orei 21,10, un barbat de 29 de ani a condus un autoturism pe DJ 391, dinspre localitatea Viroaga catre Negru Voda, iar la un moment dat, deoarece…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața, pe DN 74, in zona localitații Poiana Ampoiului. Un barbat in varsta de 30 de ani din Zlatna a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 mai 2020, in jurul orei 09.40, pe DN 74, pe raza localitații Poiana […]…