Traficul este blocat duminica intre Gilau si Nadaselu dupa un accident rutier intre un autoturism si un autocamion, doua persoane ramanand incarcerate.

- Astazi, in jurul orei 15.50, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in comuna Dumbraveni, pe DN2 E85, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un microbuz transport persoane și un autoturism. A rezultat ranirea ușoara a trei persoane, carora li se acorda ingrijiri medicale…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a petrecut in seara zilei de vineri, 4 noiembrie 2022, la ieșire din Aiud inspre Miraslau. „Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier la…

Doua persoane - o femeie in varsta de 66 de ani si un barbat de 69 de ani - au fost ranite joi, intr-un accident care s-a produs pe DN 5B, in localitatea Vlasin, judetul Giurgiu, intre un autoturism si un TIR.

Traficul este restricționat luni seara pe autostrada A1, in Sibiu, din cauza unui accident, in urma caruia trei persoane, printre care și un copil de 4 ani, au fost ranite.

- Un accident rutier s a produs pe A3, Km 63, sensul Bucuresti Ploiesti, duminica, 23 octombrie.Coliziunea s a produs intre un autoturism si o autoplatforma, fiind implicate 5 persoane.La locul interventiei au fost alocate urmatoarele forte: o autospeciala de stingere, o descarcerare, doua ambulante SMURD,…

- Un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 6, in zona localitatii Armenis, in judetul Caras-Severin. Doua persoane au fost ranite, iar la locul accidentului au intervenit mai multe ambulante, dar si elicopterul SMURD, conform news.ro.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 157, in zona loc. Fetesti, jud. Ialomita, s a produs o coliziune fata spate intre 4 autovehicule, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Infotrafic, in urma…