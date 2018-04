Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite, joi, in localitatea Bujoreni din Teleorman, dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un microbuz. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, SMURD si ambulante.

- Accident grav, joi dimineata, in Teleorman. Nu mai putin de 11 persoane au fost ranite, iar una si-a pierdut viata, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Teleorman, in zona localitatii Bujoreni. Un microbuz si un autoturism s au ciocnit, iar bilantul este unul sumbru. O persoana a decedat, iar mai multe au fost ranite. Potrivit reprezentantilor ISU Teleorman, a fost activat Planul…

- Accident grav cu 12 victime în Teleorman. S-a activat Planul Roșu. Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, frontal, în zona localitatii Bujoreni. Una dintre victime este decedata.

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, din primele informatii existand 12 victime. O persoana a decedat, restul fiind ranite.Potrivit reprezentantilor ISU Teleorman, joi dimineata…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident grav în Bistrița. Doua autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Sîngeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Zece persoane au fost ranite, din care doua sunt în stare grava.