- Un accident grav a avut loc, sambata, 11 iunie, pe Șoseaua de Centura a Capitalei. In urma coliziunii frontale intre un autoturism si un autocamion, un barbat și-a pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in Jilava, Ilfov, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Se pare ca unul dintre șoferi…

- Zece persoane, printre care sapte copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, miercuri dupa-amiaza, in localitatea Loturi Enescu din municipiul Dorohoi, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, sambata dimineata, 21 mai, intr-un accident produs pe DN 2, intre Adjud si Bacau, traficul rutier fiind oprit, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca un autotren si o autoutilitara au fost implicate intr-o…

- Doua persoane au murit si alte doua victime au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata dimineața in judetul Bacau, DN2, cunoscut deja și sub numele de „Șoseaua morții”. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident a avut loc, in urma cu puțin timp, pe autostrada A1 București – Pitești, la km 64, pe sensul spre Capitala. Doua persoane au fost ranite și sunt evaluate de medici la fața locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A1 București – Pitești, la…

- Doua persoane au fost ranite grav, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 2B, in judetul Buzau, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.„Pe DN 2B, in localitatea Galbinasi, judetul Buzau, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.…

- Accident cu urmari grave, in județul Braila, luni, in a doua zi a Paștelui ortodox. Atat salvatorii, cat și polițiștii au intervenit, luni dupa-amiaza, pe DN 21 Slobozia-Braila, dupa ce au fost anunțați despre producerea unui accident rutier. Din primele informații venite de la Centrul Infotrafic, a…

- Potrivit primelor informații, in urma coliziunilor fața-spate, cinci persoane au fost ranite.„Pe DN 6 (E 60), la kilometrul 53+300 de metri, in localitatea Prunaru, judetul Teleorman, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme si o autocisterna (fara incarcatura). In urma…