- Un barbat a fost ranit in urma unui accident produs la ora pranzului, pe DN 1 B Buzau – Ploiești, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. „Trafic dirijat pe DN1B, in afara localitatii Merei. Din primele date de la fața locului, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe directia Buzau catre…

- Direcția de Sanatate Publica informeaza astazi ca au mai fost inregistrate și trei decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19. Este vorba despre „un barbat in varsta de 74 de ani, internat la Spitalul Județean de Urgența Buzau”, care spun specialiștii ca prezenta „comorbiditați: ciroza hepatica,…

- Astazi, 5 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau raportata de Direcția de Sanatate Publica Prefecturii Buxau se prezinta astfel: 634 persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei, 353 persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei și 18 decese Covid-19…

- Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident in timp ce conducea un autoturism, in timp ce se afla sub influenta alcoolului. A lovit un gard cand intorcea masina, iar apoi si-a continuat drumul. Politistii l-au gasit acasa. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 22.30,…

- Procurorii buzoieni au trimis in fata judecatorilor primul inculpat pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Este vorba despre un barbat din satul Izvorul Dulce, comuna Merei, care a fost cercetat de procurori dupa ce, suspect fiind de infectie cu coronavirus, a fugit, pe 10 aprilie, din izolatorul aflat…

- In data de 12 mai am inregistrat primul caz de imbolnavire cu covid 19 la unul din randul personalului medical buzoian. Este vorba despre un cadru medical care iși desfașoara activitatea la Policlinica Titulescu, municipiul Buzau. Medicul epidemiolog Carmen Scantei din cadrul DSP Buzau spune despre…

- Cinci dintre cei 16 confirmați pozitiv pentru COVID 19 din Ramnicelu sunt angajați ai Primariei comunei. Potrivit unor surse locale, printre ei s-ar afla femeia de serviciu și contabilul primariei. Ca urmare, Direcția de Sanatate Publica a dispus masuri in ceea ce privește activitatea instituției. „Avand…

- In ziua de 10 mai, intre orele 17.00 – 19.00, polițiștii buzoieni au organizat și desfașurat o actiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor de natura a afecta climatul general de ordine și siguranța publica. Acțiunea s-a desfașurat pe raza comunelor arondate Secțiilor de poliție rurala Merei și…