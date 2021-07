Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a pierdut viața in aceasta dimineața, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita The post Accident cumplit in Mureș: autoturism lovit de un tren! O femeie și-a pierdut viața appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident cumplit in Mureș: autoturism lovit de un tren!…

- Un barbat din județul Mureș s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii din Bistrița-Nasaud The post Mureșean, in pragul comei alcoolice, la volan prin Bistrița-Nasaud! A fost oprit de polițiști appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Mureșean, in pragul comei alcoolice, la volan prin…

- Un accident rutier grav a avut loc, duminica, pe DJ 151, in județul Mureș, The post FOTO: Accident grav pe DJ 151, in Șaulia! Cinci persoane, in stare grava la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Accident grav pe DJ 151, in Șaulia! Cinci persoane, in stare grava la…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiul Tarnaveni au intervenit vineri seara la un accident The post Accident in Tarnaveni! Un barbat a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Tarnaveni! Un barbat a ajuns la spital Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Patru barbați din Mureș risca sa ajunga dupa gratii, aceștia fiind banuiți de polițiști ca The post Patru barbați din Mureș, reținuți de polițiști! Au talharit și omorat un conjudețean appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Patru barbați din Mureș, reținuți de polițiști! Au talharit…

- Un barbat din județul Mureș a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, de catre The post Barbat din Mureș, reținut pentru furt calificat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, reținut pentru furt calificat Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Un sofer a intrat cu masin in parapet The post Accident pe Autostrada A3! Un sofer a intrat cu masin in parapet appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident pe Autostrada A3! Un sofer a intrat cu masin in parapet Credit autor: L A. Source

- Un copil de 5 ani din județul Mureș și-a pierdut viața luni dupa-amiaza, dupa ce a fost impușca The post Tragedie in Mureș: Copil de 5 ani, impușcat accidental de fratele sau de 8 ani! Micuțul a murit appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Tragedie in Mureș: Copil de 5 ani, impușcat…