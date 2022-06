Accident pe DN1, zona Paralela 45- Baicoi. Un barbat murit In aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Serviciului Ruier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe DN1, KM 79+600, in afara localiații Baicoi, pe direcția Ploiești catre Brașov s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme conduse de trei barbați cu varstele de 41, 46, respectiv 63 de ani. In urma impactului a rezultat decesul barbatului in varsta de 63 de ani si ranirea celui in varsta de 46 de ani. Doi dintre conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. La acest moment se circula dirijat. In cauza, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tir care transporta peste 400 de oi s-a rasturnat, luni seara, pe DN 1A, la Maneciu. O suta de oi au murit in urma impactului, iar alte cateva zeci au fost ranite. Inspectoratului Judetean de Politie Prahova transmite ca dupa primele verificari s-a stabilit faptul ca un barbat in varsta de 53 de…

- Un tanar in varsta de 32 de ani, aflat pe motocicleta, si-a pierdut vista intr-un accident rutier produs pe DJ102, in dreptul intersectiei cu strada Alba Iulia. Potrivit IJP PRAHOVA, motociclistul ar fi pierdut controlul directiei de mers, intrand pe contrasens, unde a lovit frontal un autoturism…

- Un tanar a murit carbonizat, iar alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident petrecut, luni seara, intre localitatile Letcani si Podu Iloaiei, din judetul Iasi. ”Polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul ca in afara localitații Podu Iloaiei a avut loc un accident rutier soldat cu…

- Vineri seara, 13 mai 2022: Polițiștii din Berbești au intervenit la un eveniment rutier soldat cu ranirea a 4 persoane. Din primele verificari efectuate, a rezultat ca un barbat in varsta de 34 de ani, in timp ce conducea un auto in comuna Sinești, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de…

- In data de 27 aprilie 2022, in jurul orei 11:07, Politia Municipiului Brad, a fost sesizata telefonic prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe DN76, in localitatea Tarnava de Cris, judetul Hunedoara, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. Politistii ajunsi la fata locului,…

- Un copil de doi ani si parintii lui au murit, duminica, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis. „Un barbat in varsta de 38 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune…

- Accident cumplit in Brașov! Un tanar de 21 ani a fost spulberat in timpul unei curse de mașini. Un Lamborghini Huracan a ieșit din decor și a spulberat un tanar care se afla pe marginea drumului. Medicii l-au resuscitat minute bune pe baiat, insa din pacate, i-au declarat decesul.

- Un accident in lanț a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1.20, pe DN 72, la km 74+200, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, in timp ce se deplasa pe DN72, pe sensul de mers Targoviște – Ploiești, ar…