ACCIDENT pe DN1, pe raza localității Lancrăm: 4 persoane au nevoie de îngrijiri medicale ACCIDENT pe DN1, pe raza localitații Lancram: 4 persoane au nevoie de ingrijiri medicale ACCIDENT pe DN1, pe raza localitații Lancram: 4 persoane au nevoie de ingrijiri medicale Trafic ingreunat pe raza localitații Lancram. Din primele date, in accident au fost implicate 2 autovehicule, iar 4 persoane ar fi suferit leziuni corporale. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. Secția de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

