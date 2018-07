Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care un copil, au fost ranite in urma unui accident care a avut loc vineri, pe DN1, in localitatea sibiana Cristian, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Patru persoane, intre care un copil, au fost ranite in urma unui accident care a avut loc vineri, pe DN1, in localitatea sibiana Cristian, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor, scrie Agerpres. "Echipajele au ajuns la locul evenimentului.…

- Un accident in lant a avut loc joi dupa amiaza, pe soseaua care leaga Timisoara de Vama Cenad, in care au fost implicate cinci autovehicule si noua persoane, dintre care doua victime au fost transportate la spital, transmite Agerpres.ro. Cinci autoturisme au fost implicate intr o coliziune succesiva,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN39 Constanta Mangalia la bifurcatia cu drumul care merge catre Costinesti. Din primele informatii trei masini au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobogea cinci persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. ...

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, sambata dimineața, in zona localitații Leșnic de pe Drumul Național 7 .... The post Sapte persoane ranite in urma unui accident rutier produs in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier grav s-a produs marti dimineata, intre localitatile Falticeni si Bunesti din judetul Suceava. Patru masini au fost implicate in accident, nu mai putin de sapte persoane avand nevoie de ingrijiri medicale.

- O femeie a murit in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, in localitatea Scoarta din judetul Gorj, alte trei persoane fiind ranite. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu Jiu, precum…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu...