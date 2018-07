Stiri pe aceeasi tema

- La data de 07 iulie 2018, orele 01.15, politistii din cadrul Secției numarul 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe Drumul National 1, pe raza localitații Santimbru, pe direcția de mers Alba Iulia – Teiuș, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase, au incercat oprirea unui autoturism.…

- Un barbat aflat la volanul unui autovehicul implicat, vineri, intr-un eveniment rutier pe raza comunei Soveja, soldat cu pagube materiale, a fost oprit cu focuri de arma de catre politisti, informeaza...

- In aceasta dimineața, in jurul orei cinci, un grav accident s-a produs la intrare in Vama Veche. Un șofer de numai 20 de ani a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil, izbindu-se de un copac și apoi de un parapet.

- Puțin inainte de orele 23, vineri seara, un șofer de 23 de ani din județul Alba, in timp ce conducea catre Saliște, neadaptand viteza intr-o curba, a pierdut controlul direcției și, ca urmare, a intrat in coliziune cu un stalp de pe partea stanga. Read More...

- Un sofer roman care conducea un autotren inmatriculat in Alba a murit intr-un grav accident rutier produs joi, 7 iunie, in Franta, in care au fost implicate cinci TIR-uri. Un alt sofer din Cehia a decedat.

- In legatura cu informatiile vehiculate in spațiul public, referitoare la autoturismul de serviciu apartinand Sectiei 8 Politie Rurala Huedin, marca Dacia Logan, avariat in urma unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, IPJ Cluj face mai multe precizari. Autoturismul marca Dacia Logan, aflat…

- Traficul pe DN1 intre Aiud și Teiuș este oprit la aceasta ora, in urma producerii unui accident rutier, in care au fost implicate un autoturism inmatriculat in Alba și o autoutilitara din județul Cluj. La fața locului a intervenit Detașamentul Aiud al ISU Alba, pentru acordarea primului ajutor in cazul…

- Un sofer din Galati cere Politiei sa ii plateasca reparatiile la masina, peste 3.000 de lei, dupa ce, in februarie, a ramas inzapezit si a intervenit un politist care conducea un tractor, iar autoturismul a fost avariat.