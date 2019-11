Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist in varsta de 30 de ani, din Brașov, a ajuns la spital, duminica, dupa ce a patruns pe contrasens, fiind lovit de o mașina ce venea din sens opus. Accidentul a avut loc pe DN 67, in comuna Scoarța, pe fondul vitezei neadaptate in curba. Și șoferul autoturismului, un barbat…

- Un barbat de 29 de ani, din Pirteștii de Jos, a fost lovit de o mașina cind traversa neregulamentar drumul național 2E, la Cornu Luncii. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 19.00. Pietonul avea o alcoolemie de 0,82 la mie in aerul expirat. La volanul mașinii implicate in accident se afla…

- NEATENTIE…Scene dramatice surprinse, miercuri seara, in municipiul Vaslui, unde un copil care mergea cu bicicleta pe o trecere de pietoni, a fost lovit de un autoturism. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Ștefan cel Mare, in intersecția de la Independența. Martori oculari au povestit ca șoferița…

- Un pensionar in varsta de 75 de ani și-a pierdut viața, luni dimineața, dupa ce a fost lovit de o mașina a Complexului Energetic Olteni. Accidentul a avut loc la intrare in localitatea doljeana Filiași iar la volanul mașinii se afla un șofer al companiei care, de regula, in transporta la Craiova…

- Un copil de 6 ani, din Preutești, a ajuns cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovit de o mașina cind traversa neregulamentar un drum din localitate. Accidentul a avut ieri. La volan se afla un barbat de 54 de ani din Dolhasca. Șoferul a fost verificat cu aparatul…

- Un copil de 15 de ani, din comuna Arbore, a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce se deplasa pe bicicleta. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 22.00, pe DN2K, la Arbore. Minorul a fost lovit de un autoturism condus […]

- Un accident rutier grav s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, pe DN 1, pe raza localitații Garbova de Jos. Un barbat in varsta de 57 de ani din localitate, care a traversat drumul prin loc nepermis, a decedat dupa ce a fost surprins și accidentat de o mașina. Potrivit IPJ Alba, la data […] Citește…

- Accidentul a avut loc marti seara, in orasul Murgeni, unde un copil de 4 ani a fost lovit de o autoutilitara in timp ce incerca sa traverseze strada. Dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care se vede cum copilul lovit de masina a ramas mai mult timp pe carosabil fara ca politistii sa intervina,…