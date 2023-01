Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 16 ianuarie: Polițiștii rutieri intervin in acest moment la un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, s-ar fi produs o coliziune intre un autotren și un autoturism pe DN 7, in localitatea Blidari. In urma impactului a rezultat…

- Un sofer a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD, in stare de inconstienta, in urma unui accident care a avut loc, joi dimineata, pe autostrada A6, la nodul de urcare pe A1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pe DN1, la Posada, la km 112, pe sensul Campina - Sinaia a avut loc marți dimineața un accident rutier intre doua autoturisme care se deplasau pe același sens, pe o porțiune de trecere din doua benzi in una. Din motive necunsocute inca, unul dintre autoturisme a lovit parapetul lateral.

- Brigada Rutiera transmite ca vineri in jurul orei 13.30, a fost sesizata prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulatie in Pasajul Baneasa. Au fost implicate cinci autovehicule, aflate pe sensul de iesire din Munucipiul Bucuresti. O fetita in varsta de 3 ani care a fost transportata…

- ”Pe DN 2A Slobozia-Urziceni, intre localitatile Alexeni si Brosteni, judetul Ialomita, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara”, anunta Centrul Infortrafic din IGPR.Potrivit primelor informatii, trei persoane au suferit leziuni, una dintre ele nu prezinta…

- In aceasta dimineața, la ora 05.53, pe DN 6, km 426, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea alteia. In timp ce un barbat de 33 de ani, din Oraștie, conducea un ansamblu de vehicule, format din cap-tractor și semiremorca, din direcția Caransebeș catre Orșova, in afara…

- Accident in lanț pe DN1 langa comuna Banești. Șapte mașini au fost implicate in accident, in care se aflau 13 adulți și un copil. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. Tamponarea in lanț s-a produs pe sensul catre București.

- Un barbat a murit, doua femei au ajuns la spital, iar doi barbați au refuzat transportul la spital. Cele 7 echipaje de salvare au descarcerat trei persoane ramase blocate in ambele mașini.In urma impactului, au rezultat 5 victime: doua femei și trei barbați, conform ISU Valcea.Dintre acestea, un barbat…