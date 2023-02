Un accident rutier avut loc pe DN1, in zona Perșani, in care au fost implicate 3 autoturisme. In urma accidentului au rezultat 4 victime, care sunt constiente. „La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD, 2 ambulante SAJ, un echipaj pentru descarcerare, a autospeciala de stingere. De asemenea s-a deplasat in sprijin si elicopterul SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, maior Ciprian Sfreja. Polițistii rutieri s-au deplasat in cel mai scurt timp la fata locului si au constatat ca, un autovehicul care circula dinspre Brașov spre Fagaraș, in care se aflau 5 persoane, a intrat…