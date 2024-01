Accident pe DN1, în localitatea Predeal In accident este implicata o autoutilitara, care ar fi ieșit in afara parții partii carosabile, ca urmare a pierderii controlului asupra direcției de mers de catre conducatorul acesteia. In urma accidentului 2 persoane, conștiente, beneficiaza de sprijin medical. In cauza, s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa, urmand [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier intens marți, in jurul orei pranzului, pe DN 1 Ploiesti-Brasov Sursa articolului: Trafic intens pe pe DN 1, la Comarnic, Predeal si Busteni – Anunțul Poliției Romane Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Romanii au platit, in medie, 855 de lei pentru trei nopti de cazare in minivacanta de Ziua Nationala, iar cele mai cautate destinatii turistice au fost statiunile de pe Valea Prahovei, arata datele centralizate de platforma hoteliera travelminit.ro. Cele mai multe rezervari au fost facute la Sinaia,…

- Pompierii Detașamentului Reghin au fost solicitați azi, in jurul orei 11:00, sa intervina in localitatea Logig, in urma izbucnirii unui incendiu la nivelul unei anexe gospodarești cu destinație de depozitare. Imobilul era situat pe strada Principala. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Doua persoane sunt in stare foarte grava, transmite ISU Mureș. In acest moment li se acorda ajutor la fața locului, urmand a fi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Targu Mureș. Este vorba despre șoferii celor doua autoturisme implicate in accident. Aceștia au ramas incarcerați, transmite…

- O tanara a murit si o alta a fost grav ranita, vineri, dupa ce un buldoexcavator a cazut peste autoturismul in care se aflau, pe DN 7 in localitatea Paulis, judetul Arad. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in localitatea Paulis, acolo intervenind pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala…

- Accidentul s-a produs pe strada Delureni din localitate, transmite ISU Mureș. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța, care au constatat faptul ca au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului un autoturism s-a rasturnat…

- Deschiderea oficiala a patinoarului sintetic din Comuna Rusii-Munti va avea loc luni, 30 octombrie, la ora 15:00. Programul patinoarului pentru perioada 30.10 – 05.11.2023, perioada de vacanta, va fi de luni pana duminica: 14:30 – 15:00 vanzare bilete, proceduri tehnice; 15:00 – 16:30 tura de patinaj;…

- Polițiștii din Mureș au fost sesizați duminica, 29 octombrie, in jurul orei 13.30, prin Dispeceratul 112, cu privire la faptul ca o minora in varsta de 14 ani ar fi fost luata cu forța, cu un autovehicul, din localitatea Gruișorul de Acațari, indreptandu-se spre localitatea Graușorul de Vargata. "In…