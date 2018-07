“Parmezanul ca tutunul”

FUMIGENE DE WEEKEND (43) Guardian dezvăluie de ce scumpește, de fapt, Pfizer Champix-ul. Nu pentru ca se vinde bine, cum declara oficial, ci pentru ca, in Anglia, in ultimul deceniu, prescrierea lui de către medici, pentru lăsatul de fumat, a scăzut cu 75%. Public Health England recomanda in schimb țigările electronice. Asta e o explicație simpla… [citeste mai departe]