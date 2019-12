Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut vineri seara pe șoseaua de centura a orașului Alba Iulia. Din primele date, doua mașini au intrat in coliziune. UPDATE: Din primele date ale IPJ Alba, doua mașini s-au lovit in sensul giratoriu de pe șoseaua de centura. O persoana acuza dureri la o mana. Potrivit ISU…

- Un accident rutier s-a petrecut marți dupa-amiaza pe Calea Moților, in zona Kaufland. Potrivit IPJ Alba, au fost ranite doua persoane. In accidentul rutier au fost implicate doua autovehicule. Revenim cu amanunte.

- Accident rutier pe DN 1 intre Alba Iulia și Teiuș, in zona Oiejdea. Doua autoturisme implicate. In urma impactului una dintre mașini a fost proiectata intr-un camion care staționa pe marginea drumului. Deocamdata nu sunt date despre posibile victime, deși la locul accidentului au fost vazute utilaje…

- Ieri, 5 noiembrie 2019, in jurul orei 18.30, pe DJ 107F, pe raza localitații Lunca Mureșului, un barbat de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Lunca Mureșului – Razboieni Cetate, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba a pierdut controlul asupra…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la Oiejdea: Tamponare intre patru autoturisme. Traficul este BLOCAT Un accident rutier cu patru autoturisme implicate a avut loc luni in jurul orei 15.00, pe DN1, la Oiejdea. Traficul este blocat. Din primele informații este vorba despre o tamponare intre patru…

- Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 15:00, pe DN 1, in zona Oiejdea. Patru autoturisme s-au lovit, pe sensul Alba Iulia – Teiuș. Traficul rutier este blocat. Potrivit IPJ Alba, in urma accidentului rutier nu au fost inregistrate victime. Revenim cu detalii. Foto: arhiva Citește ACCIDENT…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 01:30, pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș. Doua persoane au fost ranite dupa ce trei mașini s-au lovit in sensul giratoriu de la Santimbru. Potrivit IPJ Alba, in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule. in urma accidentului, doua persoane…

Un politist de 30 de ani in misiune a fost ranit grav in noaptea de joi spre vineri, dupa ce a fost lovit in Oradea de o masina furata, condusa de un copil de 15 ani, beat. Potrivit…