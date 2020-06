Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT la Campeni: O șoferița ranita ușor dupa o coliziune fața-spate intre doua autoturisme Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri la Campeni. O șoferița a fost ranita ușor dupa o coliziune fața-spate intre doua autoturisme. La data de 17 iunie 2020, in jurul orei 12.00, pe DN 75, pe…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- O tanara de 18 ani a suferit leziuni in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marți spre miercuri pe DN75, la Campeni. Era pasagera intr-o mașina ce s-a rasturnat dupa ce a lovit un podeț. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, un tanar de […]…

- Trei persoane din Alba, o femeie și doi adolescenți, au fost raniți intr-un accident rutier petrecut marți pe DN 74 Abrud-Brad, la intrarea in localitatea Crișcior. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului, intr-o curba și a intrat in alta mașina. Potrivit IPJ Hunedoara, marți, in jurul orei 14.45,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Oarda: O femeie a fost ranita in urma coliziunii a doua mașini din cauza neacordarii de prioritate La data de 31 mai 2020, in jurul orei 19.30, pe DN 1, pe raza localitații Oarda, un barbat de 81 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, ar fi patruns…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 11.15, pe raza localitații Limba, comuna Ciugud. Din primele informații in incidentul rutier au fost implicate doua automobile. Potrivit ISU Alba, nu exista victime incarcerate. Situația este in dinamica, știre in curs de actualizare. Citește…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident rutier, petrecut marți, 7 aprilie, in jurul orei 7.40, pe autostrada A10, sensul spre Turda. Potrivit primelor infomații transmise de ISU Alba, in accident au fost implicate doua automobile. Victima ranita in urma impactului dintre cele doua mașini, la momentul…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, pe raza localitații Scarișoara. Potrivit primelor informații, o persoana a fost ranita dupa ce un autoturism a ieșit in decor. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Campeni intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare la un accident rutier, pe…