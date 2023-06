Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs, luni, pe drumul DN2-E85, in localitatea Secuieni, judetul Neamt, in care au fost implicate trei mașini. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie, iar doi adulti și un copil au fost declarati decedati, potrivit unui comunicat ISU Neamț, citat de News.ro.Accidentul…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada, județul Prahova. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca trei autoturisme…

- Traficul este oprit pe ambele direcții pe Centura Capitalei, intre localitațile Jilava și Magurele, județul Ilfov, dupa ce o cisterna a luat foc. Accidentul rutier are loc intr-o zona impadurita, langa calea ferata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul…

- Patru persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN 15, in judetul Mures, unde un autoturism s-a izbit de un camion incarcat cu piatra. Doua dintre victime sunt in stare grava, printre ele numarandu-se si un copil de 12 ani, care a fost preluat de un elicopter SMURD.…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, conform news.ro.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici,…

- Doi motocicliști au fost raniți intr-un accident produs pe DN 1D Urziceni - Ploiești, dupa ce aceștia s-au izbit de un tractor. Traficul rutier este blocat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri seara, pe DN 1D Urziceni-Ploiești, in apropierea localitații…

- O persoana a suferit leziuni grave in urma unui accident care s-a produs vineri dimineata pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, dupa ce un autotren incarcat cu nisip s-a rasturnat pe partea carosabila, blocand benzile 1 si 2 de pe ambele sensuri de…

- O masina, un camion si un autocar cu 15 pasageri au fost implicate, joi dimineata, intr-un accidet rutier in judetul Arges, iar politistii incearca sa stabileasca mecanismul producerii evenimentului. Nu sunt persoane incarcerate. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…