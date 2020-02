Madikaba Doumbia si FC Farul au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului

FC Farul Constanta si fotbalistul Madikaba Doumbia au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului.Ii multumim lui Doumbi pentru munca depusa in tricoul alb albastru si ii dorim multa bafta in cariera. Jucatorul in varsta de… [citeste mai departe]