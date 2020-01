Accident pe DN 56, lângă Craiova. Un tânăr a intrat cu mașina în șanț Accident pe DN 56, langa Craiova. Un tanar de 22 de ani, din comuna doljeana Lipovu, care conducea un auto pe DN 56, direcția Calafat – Craiova, a intrat cu mașina in șanț, in afara localitații Podari. Potrivit IPJ Dolj, accidendul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Intr-o curba, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, a parasit partea carosabila și a ajuns in șanțul de colectare a apelor pluviale. Conducatorul auto a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, șoferul nu se afla sub influența bauturilor alcoolice. In… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

