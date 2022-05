Accident pe DN 5. Două femei s-au răsturnat cu mașina pe marginea șoselei O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile sambata dupa-amiaza. Cele doua femei care se aflau in autoturism au reușit sa iasi din mașina inaintea sosirii salvatorilor și au refuzat transportul la spital. Accidentul s-a inregistrat in jurul orei 17.30, in zona localitații Uzunu (jud. Giurgiu). Potrivit martorilor, șoferița ar fi pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Cand echipajele de salvare au ajuns la fața locului, șoferița și pasagera din autoturism reușisera sa iasa din mașina. Cele doua femei au primit ingrijiri medicale la fața locului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

