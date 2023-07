Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Maramureș este cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce a intrat cu mașina intenționat in autoturismul in care se aflau soția și fiica lor de 9 ani. Cei doi soți sunt in divorț, iar in urma ranilor suferite, copila și mama ei au ajuns la spital. Barbatul este anchetat in libertate, pe…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit un autoturism ce figureaza ca fiind cautat de autoritațile din Spania. Șoferul este cercetat penal pentru tainuire. In cursul nopții trecute, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru control…

- Un barbat din Durnești și-a bagat prietenul in spital dintr-o lovitura. Polițiștii l-au reținut Polițiștii din cadrul Secției de poliție Rurala nr. 10 Ștefanești au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 53 de ani, din comuna Durnești, banuit de comiterea infracțiunii…

- Un barbat a murit, sambata dupa-amiaza, iar alti doi au fost raniti in timp ce incercau sa monteze o presa folosita pentru indoit si taiat tabla. Cei doi raniti au fost dusi la spital. Politistii anunta ca au deschis o ancheta, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Incidentul…

- Un tanar din Șintereag-Gara s-a ales cu dosar penal, din cauza ca a condus beat și a provocat un accident rutier, in urma caruia el, precum și alte doua persoane, aflate in autoturismul sau, au ajuns la spital. Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit duminica dimineața, in jurul orei 5.00, pentru…

- In aceasta dupa-masa, in urma cu doar cateva minute, pe DN 1C, in Pasul Mesteacan a avut loc un accident de circulație. Șoferul unui autoutilitare a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Traficul se desfașoara in condiții normale. Se intervine la repunerea ansamblului pe șosea. Material in…

- Incendiu garsoniera Sighetu Marmatiei. Intervine Detasamentul Sighet cu 2 echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD. Incendiul a fost lichidat partial de catre proprietar, pana la ajungerea fortelor de interventie. Au ars doar obiecte de mobilier. 5 persoane din bloc s-au autoevacuat.…

- La data de 22 aprilie in jurul orei 00:30, un barbat de 22 de ani din Darmanești a condus autoturismul pe DN 2H Milișauți, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a parasit partea carosabila și a acroșat un stalp de beton. In urma impactului a rezultat avarierea autoturismului și vatamarea corporala…