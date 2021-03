Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat si alte sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata pe DJ 156A, in localitatea Girov, a informat IPJ Neamt.Din cercetarile preliminare efectuate de politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt a reiesit ca, in timp…

- Luni, 1 martie, la ora 19.00, polițiștii din Ocna Șugatag au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 186 la ieșirea din localitatea Oncești. La fața locului polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu un autovehicul. In urma verificarilor polițiștii…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 14:10, intre Alba Iulia și Teiuș, in zona localitații Santimbru. O persoana a fost ranita dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au lovit, in zona sensului giratoriu. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe DN 1, intre…

- Accident grav in Borșa. Doua mașini facute praf. O persoana ranita in urma impactului Ieri, 28 ianuarie, ora 15.50, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Repezii. In urma cercetarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 33 de…

- Ieri, 20 decembrie, ora 13.05, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Școlii. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un conducator auto de 19 ani din municipiu a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar pe o porțiune de drum…

- Un barbat a fost impuscat din greșeala, sambata, la o partida de vanatoare din Bistrița-Nasaud. Echipajul medical a mers pe jos 2 kilometri pentru a ajunge la el, zona fiind greu accesibila, transmite Mediafax. Polițiștii anunța ca incidentul s-a produs in localitatea Rebrișoara, unde o persoana…

- Accident rutier grav miercuri, la primele ore ale dimineții, in Sannicolau Mare. Un autoturism și o vola s-au ciocnit, iar in urma impactului un barbat a fost grav ranit și a ajuns la spital.

Accident grav in Baia Mare. Doua masini facute praf. O persoana ranita in urma impactului Ieri, 13 decembrie, in jurul orei 16.00, politistii din Baia Mare au intervenit la un accident…