Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri dupa-amiaza, pe drumul național (DN) 1, in județul Brașov. Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, starea lor fiind evaluata in prima faza chiar la locul accidentului. Unde au intervenit mai multe echipaje medicale – de la SMURD și Ambulanța. […] The post Accident pe DN 1, in județul Brașov: 5 victime, cu diferite leziuni/Au intervenit salvatorii first appeared on Ziarul National .