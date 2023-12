Accident pe DN 1, în apropiere de Sebeș. Bărbat lovit de o mașină care a ricoșat, după impactul cu un alt autoturism Accident pe DN 1, in apropiere de Sebeș. Barbat lovit de o mașina care a ricoșat, dupa impactul cu un alt autoturism Un barbat de 42 de ani din Sibiu a fost ranit, duminica la amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in Alba. Barbatul afost lovit de un autoturism care a ricoșat, dupa impactul cu o alta mașina. Potrivit IPJ Alba, duminica, 10 decembrie 2023, in jurul orei 11.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați […] Citește Accident pe DN 1, in apropiere de Sebeș. Barbat lovit de o mașina care a ricoșat, dupa impactul cu un alt autoturism in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

