- Accident de circulație, luni, pe drumul ce leaga localitațile timișene Maguri și Tapia. O persoana a ajuns la spital dupa ce unui șofer i s-a facut rau la volan și a intrat pe contrasens. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un șofer care circula regulamentar pe artera principala a municipiului Suceava a fost implicat intr-un accident dupa ce s-a trezit in fața cu o mașina care rula pe contrasens. Accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 4.40.La acea ora, Poliția municipiului Suceava a fost…

- Astazi, 6 martie 2023, in jurul orei 09:10, politistii rutieri tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN22 E87.Din primele verificari efectuate de politisti s a stabilit faptul ca, un barbat de 59 de ani, din Ucraina, care conducea un ansamblu de vehicule format din…

- Accident grav la Timișoara. Potrivit polițiștilor la punerea in mișcare a unui autoturism oprit in apropierea stație de autobuz, conducatorul auto, un barbat in varsta de 35 de ani, nu s-a asigurat corespunzator și a intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un barbat in varsta de 17 ani, care…

- Un accident rutier s-a produs, in aceasta dimineața, in localitatea Brad. O șoferița de 48 de ani a patruns pe contrasens și s-a ciocnit cu o alta conducatoare auto, de 58 de ani. In urma impactului, atat cele doua șoferițe, cat și pasagerul aflat in mașina condusa regulamentar, au fost ranite.…

- Accident grav, joi dupa-amiaza la Timișoara. Un barbat, in varsta de 58 de ani, a condus un autoturism pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara, iar la intersecția cu strada Calea Circumvalațiunii a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul care circula in fața lui, condus de o femeie,…