Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 6 iulie 2023, in jurul orei 17.15, pe Drumul Județean 107M, in afara localitații Valișoara, o tanara de 20 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia, iar intr-o curba a ieșit in afara carosabilului, intrand in coliziune cu un stalp de susținere a…

- ACCIDENT pe DJ 107 M, in zona localitații Valișoara. O tanara șoferița a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp O tanara de 20 de ani din Aiud a ajuns la spital joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul s-a produs pe DJ 107 M, in zona localitații Valișoara. …

- ACCIDENT rutier pe DJ 107 M, in zona localitații Valișoara. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs luni, 5 iunie, pe DJ 107 M, in zona localitații Valișoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Un accident rutier a avut loc duminica seara, pe raza localitații Lungești din comuna Iara. O autoutilitara a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu o mașina condusa de o femeie. Din primele date, victima de 28 de ani a fost ranita.„Eveniment rutier produs pe Dn 75, pe raza localitații Lungesti.…

- O adolescenta de 19 ani a avut nevoie de ajutorul medicilor dupa ce mașina in care se afla ca pasagera a fost implicata intr-un accident rutier. Menționam ca coliziunea a avut loc luni, 22 mai, puțin dupa ora 21.00, la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu și Mihai Eminescu. Potrivit poliției, in…

- Luni seara, pe DJ203D dinspre Pietroasele catre DN1B s-a produs un tragic accident rutier, in care o soferita de 35 de nani si-a pioerdut viata.. Politistii rutieri au constatat ca autovehiculul condus pe direcția de mers Pietroasele catre DN1B, de catre o șoferița, in varsta de 35 de ani, din Buzau,…

- Un accident cumplit a avut loc, sambata dimineața, intr-o localitate din județul Iași. Doi tineri și-au pierdut viața și altul este in stare grava dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit violent de un stalp.

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, in localitatea Foieni, județul Satu Mare, dupa ce mașina in care se aflau a parasit drumul și a lovit un stalp.ISU Satu Mare a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD la un accident rutier, produs in localitatea…