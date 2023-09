Accident pe Centura Capitalei provoacă aglomerație și întârzieri în trafic Este aglomerație pe Centura București, intre localitațile Dragomirești și Chitila, județul Ilfov. In zona s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. „Pe DN Centura București, intre localitațile Dragomirești și Chitila, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme”, anunța centrul Infotrafic, conform mediafax. In urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane, care urmeaza a fi evaluata medical. „Circulația rutiera este restricționata pe banda 2 a sensului de mers catre Chitila, valorile de trafic fiind ridicate”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

